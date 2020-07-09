Козак: оснований для проведения нового "нормандского" саммита в обозримой перспективе нет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отсутствие успехов в реализации решений предыдущего саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) не дает оснований планировать проведение новой встречи лидеров "четверки" в обозримой перспективе. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Комментируя заявления о том, что новый саммит "нормандской четверки" возможен уже в августе, Козак назвал их попыткой выдать "желаемое за действительное".

"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра - демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное. Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", - подчеркнул он.

По итогам состоявшегося в декабре 2019 года в Париже саммита "нормандской четверки" были приняты решения об объявлении перемирия в Донбассе, о разведении сторонами конфликта сил на трех дополнительных участках, проведении обмена пленными по принципу "всех на всех", о разработке проекта закона по внесению в конституцию Украины положений об особом статусе региона и ряд других. К настоящему времени частично реализовано лишь положение о проведении обмена удерживаемыми лицами.

На днях вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что новый саммит "нормандской четверки" возможен уже в августе.