Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Позиция США по договору российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) может привести к гонке вооружений, России придется принимать симметричные или асимметричные меры. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

"В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3", - сказал Медведев. По его мнению, непродление этого договора "будет означать только одно: если ядерные потенциалы ничем не ограничиваются (а мы ограничивали их с США еще с брежневских времен), то они начинают наращиваться".

"И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы эти потенциалы каким-то образом нейтрализовать", - пояснил заместитель председателя СБ. Он прогнозирует, что в таком случае "появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать". "Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю", - повторил Медведев. "Я не предсказываю новую гонку вооружений. Но я говорю следующее: если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться в том числе и в гонку вооружений", - отметил он.

Заместитель председателя Совбеза предположил: "Может, что-то изменится в их [США] позиции". "Мы [Россия] бы этого хотели. Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент [РФ Владимир Путин] говорил". Но нет, они [США] выдвинули целый ряд новых условий, касающихся в том числе присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным", - подчеркнул он. По оценке заместителя председателя Совбеза, "это плохо".

Из-за позиции США он "крайне скептически" оценивает шансы продлить СНВ-3 или заключить новый договори. "Она [позиция США] в настоящий момент неконструктивна. Это касается и договора СНВ-3, и целого ряда других договоров", - уверен Медведев. Для примера он назвал прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Договор по открытому небу нашими американскими коллегами, по сути, развален", - привел еще один пример заместитель председателя СБ РФ. "Они [США] из него вышли, хлопнули дверью и при этом хотят, чтобы все сохранялось, как было. То есть другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать, будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, Россия пусть сохраняет свое участие, а США не участвуют? Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами", - указал Медведев.

О договорах

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

ДСНВ был подписан президентами Россией и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.