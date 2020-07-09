Медведев надеется, что в российско-белорусских отношениях все будет в порядке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Процесс интеграции России и Белоруссии идет непросто, но их ссору предрекают лишь недружественные силы, хотя это и подогревается "отдельными сентенциями". Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

"Это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах ссоры между Москвой и Минском. "Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно", - добавил Медведев.

Но в целом, продолжил зампред СБ РФ, у России с Белоруссией особые, союзнические отношения. "Мы вместе внесли большой вклад в развитие этих отношений. У нас Союзное государство, мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают, но в целом это рабочий процесс", - сказал Медведев.

Он подчеркнул: "Мы с белорусами, по сути, один народ". "Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке", - заключил зампред российского Совбеза.

Решение на выборах примет народ

Медведев призвал дождаться результатов предстоящих в августе президентских выборов в Белоруссии, подчеркнув, что решение на них примет народ этой страны.

"Давайте дождемся результатов. Решение - за народом Республики Беларусь", - сказал Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, осложнятся ли российско-белорусские отношения в случае, если действующий президент Александр Лукашенко не будет переизбран.

Медведев отметил, что, как и в случае с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, "народ даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством". При этом зампред СБ РФ подчеркнул: "Беларусь - это особая для нас страна, наш союзник".

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Регистрация кандидатов проходит в период с 5 по 14 июля. Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами были собраны несколькими претендентами. Среди них - действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.