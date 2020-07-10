{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Запад параллельно вынесли на голосование СБ ООН свои резолюции по Сирии

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал западных партнеров проголосовать за российский документ, который позволит продлить трансграничную помощь Сирии, в то же время адаптировав ее к ситуации на земле

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Россия вновь вынесла на голосование Совета Безопасности (СБ) ООН свой вариант резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил в четверг в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. До этого западные дипломаты сообщили ТАСС, что Германия и Бельгия также представили на рассмотрение СБ обновленный вариант своей резолюции, ранее заветированной РФ и Китаем.

"Мы выставили "в синьку" (процедура голосования в СБ - прим. ТАСС) проект резолюции СБ ООН, который позволит доставлять помощь через границу в сирийский Идлиб через КПП "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией) на протяжении одного года", - написал Полянский. Он указал, что именно через этот пункт в район поступают 85% помощи, а формат доставки оставшейся части может быть изменен, так как за последнее время зона деэскалации уменьшилась на 30%.

Полянский призвал западных партнеров "использовать эту возможность и проголосовать за российский документ, который позволит продлить трансграничную помощь Сирии, в то же время адаптировав ее к ситуации на земле. "Если они заблокируют наше компромиссное предложение, они будут ответственны за последствия", - предупредил дипломат.

Ранее российское предложение о продлении помощи через один пункт "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев не получило нужного числа голосов в СБ ООН. До этого Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, предусматривающий продление доставки помощи на год через два КПП. Таким образом, продление одного КПП на год является российским вариантом компромисса.

Предложение Бельгии и Германии

В то же время "на столе" Совета лежит и новая попытка компромисса Германии и Бельгии. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предлагает "продлить на шесть месяцев, до 10 января 2021 года, доступ через пункты "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава".

Однако в этом документе содержится и запрос к генеральному секретарю ООН "не позднее конца августа 2020 года представить доклад с оценкой воздействия пандемии [коронавируса] на ситуацию в Сирии, а также с предложениями по возможным новым путям доставки помощи на северо-восток Сирии". Это, по оценке опрошенных ТАСС экспертов, подразумевает возможность возвращения новых КПП, открытых для доставки помощи ООН в обход Дамаска.

Схожая ситуация

Результаты голосования по западному проекту будут объявлены 10 июля. После этого начнется процедура голосования по российскому документу. Сейчас процедура голосования в Совете письменная из-за карантинных ограничений. У Совета остается лишь чуть больше суток, чтобы прийти к компромиссу, так как с 11 июля действие трансграничного механизма гуманитарной помощи истекает.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Схожая с нынешней ситуация уже возникала в Совете зимой 2019-2020 гг. Тогда страны также не смогли принять два варианта резолюции, однако в последний день перед истечением действия механизма пришли к компромиссу, оставив открытыми два КПП на границе с Турцией на шесть месяцев.

Теги
СирияРоссия
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Лукашевич: доклад ОБСЕ показал, что 2,2 млн афроамериканцев в США лишены права голоса
Постпредставитель РФ при ОБСЕ указал, что в США системный расизм в отношении афроамериканцев пропитал все сферы общества
Читать полностью