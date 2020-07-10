Россия и Запад параллельно вынесли на голосование СБ ООН свои резолюции по Сирии

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Россия вновь вынесла на голосование Совета Безопасности (СБ) ООН свой вариант резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил в четверг в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. До этого западные дипломаты сообщили ТАСС, что Германия и Бельгия также представили на рассмотрение СБ обновленный вариант своей резолюции, ранее заветированной РФ и Китаем.

"Мы выставили "в синьку" (процедура голосования в СБ - прим. ТАСС) проект резолюции СБ ООН, который позволит доставлять помощь через границу в сирийский Идлиб через КПП "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией) на протяжении одного года", - написал Полянский. Он указал, что именно через этот пункт в район поступают 85% помощи, а формат доставки оставшейся части может быть изменен, так как за последнее время зона деэскалации уменьшилась на 30%.

Полянский призвал западных партнеров "использовать эту возможность и проголосовать за российский документ, который позволит продлить трансграничную помощь Сирии, в то же время адаптировав ее к ситуации на земле. "Если они заблокируют наше компромиссное предложение, они будут ответственны за последствия", - предупредил дипломат.

Ранее российское предложение о продлении помощи через один пункт "Баб-эль-Хава" на шесть месяцев не получило нужного числа голосов в СБ ООН. До этого Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, предусматривающий продление доставки помощи на год через два КПП. Таким образом, продление одного КПП на год является российским вариантом компромисса.

Предложение Бельгии и Германии

В то же время "на столе" Совета лежит и новая попытка компромисса Германии и Бельгии. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предлагает "продлить на шесть месяцев, до 10 января 2021 года, доступ через пункты "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава".

Однако в этом документе содержится и запрос к генеральному секретарю ООН "не позднее конца августа 2020 года представить доклад с оценкой воздействия пандемии [коронавируса] на ситуацию в Сирии, а также с предложениями по возможным новым путям доставки помощи на северо-восток Сирии". Это, по оценке опрошенных ТАСС экспертов, подразумевает возможность возвращения новых КПП, открытых для доставки помощи ООН в обход Дамаска.

Схожая ситуация

Результаты голосования по западному проекту будут объявлены 10 июля. После этого начнется процедура голосования по российскому документу. Сейчас процедура голосования в Совете письменная из-за карантинных ограничений. У Совета остается лишь чуть больше суток, чтобы прийти к компромиссу, так как с 11 июля действие трансграничного механизма гуманитарной помощи истекает.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Схожая с нынешней ситуация уже возникала в Совете зимой 2019-2020 гг. Тогда страны также не смогли принять два варианта резолюции, однако в последний день перед истечением действия механизма пришли к компромиссу, оставив открытыми два КПП на границе с Турцией на шесть месяцев.