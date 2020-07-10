Памфилова: партии и кандидаты должны иметь право направлять наблюдателей на выборы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила мнение, что партии и кандидаты должны сохранить право направлять своих наблюдателей в ходе избирательных кампаний, предусмотренное в нынешнем избирательном законодательстве, а публикация экзитполов должна осуществляться только после окончания голосования.

Издание РБК сообщило в пятницу, что в Кремле и Совете Федерации якобы рассматривают возможность распространить на выборы нормы, которые действовали во время голосования по закону о поправке к конституции. По данным источников издания, речь идет о том, чтобы наблюдатели назначались только через Общественную палату РФ, а также об отмене дня тишины и запрета на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков.

"Поскольку никакого обсуждения коллегиального среди членов ЦИК не было, мы не вырабатывали общую позицию по этому поводу, то я высказываю свою личную позицию. Я считаю, что в избирательном законодательстве ни в коем случае нельзя трогать норму о порядке направления наблюдателей. Поскольку это выборная кампания, у нас конкуренция. Должен быть сохранен нынешний порядок, когда партии, участвующие в выборах, и кандидаты имеют право направлять своих наблюдателей", - сказала Памфилова ТАСС в пятницу.

Она отметила, что относительно публикации экзитполов "тоже должна быть сохранена норма, когда социологические опросы запрещены за пять дней до начала голосования, экзитполы могут публиковаться только после окончания голосования во всех регионах, если речь идет о федеральных кампаниях".

"Что касается дня тишины, то у меня пока нет такой четкой позиции, она еще не сформирована. Есть плюсы и есть минусы. Я полагаю, что эта тема для широкого обсуждения среди экспертного и политологического сообщества и законодателей", - подчеркнула глава ЦИК.