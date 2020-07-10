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Песков: Совбез считает необходимым выстраивать процессы на Балканах с учетом позиции ООН

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет безопасности РФ считает необходимым выстраивать процессы на Балканах с учетом основополагающей резолюции СБ ООН. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин.

"В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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