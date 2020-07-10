В ЦИК подведут итоги выявления попыток двойного голосования по конституции до 13 сентября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Центризбиркома России по контролю за однократностью получения бюллетеня для общероссийского голосования по закону о поправке к конституции в пятницу провела свое первое заседание, итоги ее работы будут подведены до 13 сентября.

"В ходе заседания [рабочей группы] был утвержден алгоритм проверки однократности получения бюллетеней и основные этапы мероприятий. Итоги деятельности рабочей группы будут подведены до единого дня голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте ЦИК в пятницу.

Отмечается, что в состав рабочей группы вошли члены Центризбиркома Антон Лопатин, Сергей Сироткин, Валерий Гальченко, Александр Клюкин, Николай Левичев, Евгения Орлова, Сиябшах Шапиев, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев, а также работники аппарата ЦИК и сотрудники федерального центра информатизации при комиссии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду объявила о создании специальной рабочей группы для выявления попыток двойного голосования по закону о поправке к конституции, которую возглавил Антон Лопатин. Глава ЦИК отметила, что комиссии уже "известны данные гражданки, которая неоднократно проголосовала в Израиле". Комиссия, по словам Памфиловой, установила гражданина, "который проголосовал по дистанционному электронному голосованию, а затем на избирательном участке в Великобритании".