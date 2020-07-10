МИД России: выводы группы ОЗХО по химатакам в Сирии грозят расколом организации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выводы группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемым химическим атакам в Сирии в 2017 году грозят дальнейшим расколом организации. Об этом говорится в совместном заявлении Белоруссии, Бурунди, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Камбоджи, Киргизии, Китая, Союза Коморских Островов, Кубы, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, России, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и ЦАР. Его текст опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

"Мы, государства - участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, являясь членами ОЗХО, с глубокой озабоченностью воспринимаем ситуацию, складывающуюся в организации после обнародования первого доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) по предполагаемым инцидентам в Эль-Латамне, 24, 25 и 30 марта 2017 года", - указывается в заявлении.

Как отмечается в документе, деятельность данной группы является вторжением в сферу исключительной ответственности Совета Безопасности ООН.

"Полагаем, что это угрожает дальнейшим расколом в ОЗХО и вызывает ее ненужную политизацию", - подчеркивается в заявлении. - Выводы ГРИ сомнительны, так как технический секретариат, к сожалению, проигнорировал ранее требования целого ряда государств разобраться с резонансным делом о предполагаемых махинациях с докладом МУФС по химическому инциденту в Думе в апреле 2018 года, чем воспользовались другие страны для неспровоцированной агрессии против суверенной Сирии".

В этой связи страны Конвенции отметили, что путь к нормализации работы ОЗХО пролегает через "возобновление взаимоуважительного диалога государств-членов при неукоснительном соблюдении конвенционных требований, равно как и международного права в целом, которое не должно подменяться, в угоду какой-то группе государств-участников, некими выдуманными ими правилами".