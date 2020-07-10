Захарова назвала фантазиями слова спецпредставителя США об отдалении России от Венесуэлы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу на своей странице в Facebook назвала фантазиями слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что в Москва и Пекин отдаляются от Венесуэлы.

"Какие у наших американских коллег фантазии, - прокомментировала слова Абрамса Захарова. - Понимаю, что дела у них на венесуэльском направлении, мягко говоря, не идут, и надо симулировать активность. Но это уж очень примитивно".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.