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Голосование по поправкам в конституцию

Рябков: поправки к конституции укрепят внешнеполитический курс России

Они "несомненно укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем", отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ укрепят основы внешнеполитического курса России, которые работают на обеспечение международной безопасности. Об этом в пятницу заявил в интервью телеканалу "Дума ТВ" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу сказать, что нынешние поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, они несомненно укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем", - сказал Рябков.

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичГолосование по поправкам в конституцию
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