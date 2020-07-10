Рябков: поправки к конституции укрепят внешнеполитический курс России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ укрепят основы внешнеполитического курса России, которые работают на обеспечение международной безопасности. Об этом в пятницу заявил в интервью телеканалу "Дума ТВ" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу сказать, что нынешние поправки в конституцию, которые получили столь мощное одобрение наших избирателей, они несомненно укрепят те основы нашего внешнеполитического курса, которые работают на укрепление международной безопасности, на поиски подлинно коллективных решений существующих проблем", - сказал Рябков.