Президенты РФ и Алжира подтвердили настрой на координацию по ОПЕК+ и в борьбе с пандемией

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и Алжира - Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун - подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства, в том числе в рамках сделки ОПЕК+ и в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, который состоялся по инициативе алжирской стороны.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в телефонном разговоре президент Алжира "поздравил президента России и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ".

Лидеры условились о продолжении российско-алжирских контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

Президенты также высказались за продолжение межливийского диалога для мирного урегулирования кризиса в этой стране.

"Состоялся обмен мнениями по ливийской проблематике. Лидеры высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе с.г. Берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН", - сообщила пресс-служба Кремля. "Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии", - подчеркнули в Кремле.

Также в понедельник Путин обсудил урегулирование в Ливии в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Участники проходившей в начале 2020 года в Берлине конференции по ливийскому урегулированию призвали в итоговом документе к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.