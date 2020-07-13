В СФ считают, что идея либерализации муниципального фильтра заслуживает рассмотрения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству счел заслуживающими рассмотрения и всесторонней оценки предложения по либерализации муниципального фильтра и снижению количества подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты, отраженные в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом говорится в проекте заключения по докладу о деятельности омбудсмена за 2019 год, подготовленного комитетом.

Во вторник на заседании комитета состоится предварительное обсуждение доклада уполномоченного, после чего, как ожидается, доклад будет рассмотрен сенаторами на пленарном заседании 15 июля .

"В сфере избирательного законодательства уполномоченным поддерживаются инициатива ЦИК Российской Федерации по либерализации муниципального фильтра, а также предлагается снизить число подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах депутатов Государственной думы и региональных законодательных органов. Данные идеи заслуживают рассмотрения и всесторонней оценки, в том числе с точки зрения необходимости и возможности законодательного решения обозначенных вопросов", - говорится в проекте заключения, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Глава комитета Андрей Клишас напомнил, что законопроект члена Совета Федерации Владимира Лукина о смягчении условий прохождения муниципального фильтра при выдвижении кандидатов на выборах глав регионов в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, "но из официального отзыва следует, что правительство Российской Федерации указанный законопроект не поддерживает".

Сенатор рассказал агентству, что в сфере обеспечения прав на публичные мероприятия заслуживают внимания и обсуждения предложения уполномоченного по внесению в федеральное законодательство поправок, которые устанавливают минимальные требования к местам проведения публичных мероприятий. Также поддерживается, по его словам, и предложение о необходимости проведения мониторинга регионального законодательства, регулирующего отношения, связанные с проведением публичных мероприятий, с целью дальнейшего его совершенствования.

"В то же время идеи об изменении сроков подачи уведомлений на проведение публичных мероприятий и возможности подачи уведомлений в электронном виде представляются дискуссионными и нуждающимися в дополнительном обосновании", - сказал Клишас.

Муниципальный фильтр

Нормы о так называемом муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение муниципального фильтра приводились такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне. Против муниципального фильтра неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие, в том числе, снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

19 февраля члены рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ с участием лидеров фракций Госдумы, парламентариев и членов Центризбиркома приняли решение о том, что порог муниципального фильтра на губернаторских выборах должен составлять не более 5%. В конце февраля в кулуарах первого общественного электорального форума глава ЦИК Элла Памфилова призвала парламентские партии найти консенсус и выступить инициаторами законопроекта о реформе фильтра, она посетовала, что не видит "особой активности" в этом вопросе.