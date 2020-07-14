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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России выразил уверенность в продолжении совместной работы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Франции Эманнюэля Макрона по случаю национального праздника Французской Республики - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин "выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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