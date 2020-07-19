Врио главы Камчатки первым подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов первым из 16 выдвинувшихся кандидатов подал документы в краевой избирком для регистрации в качестве кандидата на выборы главы региона, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии полуострова.

"Сегодня, 19 июля, в рабочую группу при избирательной комиссии Камчатского края документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора Камчатского края представил первый кандидат. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Викторович Солодов, выдвинутый в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Владимир Солодов представил 60 подписей депутатов, все они удостоверены нотариально, а также собранные 5 215 подписей избирателей края.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.