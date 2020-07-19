На выборы губернатора Пензенской области выдвинули пять кандидатов

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Этап выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора Пензенской области завершился в воскресенье. В избирательную комиссию поступили документы на выдвижение от пятерых кандидатов, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Александр Синюков.

"По закону Пензенской области, выдвигать [кандидатов на выборы губернатора] имели право только политические партии и общественные объединения. Пять кандидатов выдвинуты. Со следующей недели кандидаты могут сдавать документы на регистрацию. Срок окончания подачи документов на регистрацию заканчивается в 18:00 (мск) 29 июля", - отметил собеседник агентства.

Документы для участия в выборах губернатора Пензенской области в облизбирком представили действующий глава региона Иван Белозерцев, выдвинутый "Единой Россией", кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания региона Александр Васильев, председатель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина, замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от КПРФ Олег Шаляпин, депутат гордумы Пензы Петр Чугай, выдвинутый Партией пенсионеров.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность губернатора Пензенской области.