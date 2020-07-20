В ходе отчета Мишустина в Госдуме смогут выступить министры и вице-премьеры

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед Госдумой 22 июля пройдет в новом формате - депутаты смогут задать вопросы не только председателю правительства, но и главам профильных министерств, а также вице-премьерам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"Мы планируем не сводить отчет правительства к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра, будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров", - отметил Володин.

По его словам, это не только повысит ответственность членов правительства, но и позволит выйти на более эффективный уровень взаимодействия. Такую задачу перед депутатами и правительством поставили сами граждане, "поддержав поправки в конституцию, наделяющие дополнительными полномочиями Государственную думу", считает спикер.

"На наш взгляд, после того как были приняты поправки в конституцию, было бы правильно работу построить на новом уровне. Это другие отношения - с одной стороны, партнерские, с другой стороны, понимая ответственность перед нашими избирателями, мы должны работу так организовать, чтобы была выше ответственность и членов правительства, и депутатов", - отметил Володин. В связи с этим, уверен он, необходимо "построить диалог таким образом, чтобы эта ответственность была не только на председателе правительства, но и на министрах, на вице-премьерах".

Володин подчеркнул, что отчет правительства станет новым этапом развития парламентаризма и реализации норм конституции.