Кадыров назвал введенные США санкции попыткой внести разлад в его семью

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США, введенные против него и его родственников, бесплодной попыткой внести разлад в его семью. Об этом он написал на своем канале в Telegram .

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против <...> моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. <...> Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались" - написал он.

Он предложил представителям Госдепа приехать в республику и воочию убедиться, насколько жители региона его поддерживают.

Согласно распространенному в понедельник заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, Соединенные Штаты вводят визовые санкции против Кадырова. Рестрикции применены в соответствии с американским законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.