МИД: Россия готова организовать встречу основных палестинских организаций в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия выражает готовность к содействию закреплению и развитию позитивной тенденции в палестино-израильском урегулировании, в том числе путем организации встречи в Москве. Об этом в понедельник заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов египетской газете Al Ahram.

"Со своей стороны выражаем готовность к содействию закреплению и развитию наметившейся позитивной тенденции, в том числе путем организации очередной встречи основных палестинских организаций в Москве, когда позволят соответствующие санитарно-эпидемиологические условия", - указал высокопоставленный дипломат.

По словам Богданова, для достижения всеобъемлющего мирного соглашения между израильтянами и палестинцами на основе общепризнанной международно-правовой базы ближневосточного урегулирования (БВУ) и решения всех вопросов окончательного статуса необходимо скорейшее возобновление прямых переговоров между сторонами под эгидой ООН. "При этом важной предпосылкой для запуска полноценного мирного процесса является преодоление межпалестинского раскола, что мы постоянно акцентируем в рамках наших контактов, прежде всего с представителями руководства политических движений и организаций Палестины", - отметил он.

В этой связи замминистра добавил, что в Москве приветствуют своевременные шаги движения за освобождение Палестины (ФАТХ) и Исламского движения сопротивления (ХАМАС) на пути к восстановлению национального единства, о которых было объявлено 2 июля в ходе совместной пресс-конференции в видеоформате между исполнительным секретарем ЦК ФАТХ Джибрилем Раджубом и заместителем председателя Политбюро ХАМАС Салехом Аль-Арури.

Межпалестинский раскол

Выборы в Палестинский законодательный совет в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к тому, что представители движения после вооруженного переворота захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части - контролируемый ХАМАС анклав и Западный берег во главе с движением ФАТХ и Махмудом Аббасом.

Весной 2014 года в рамках процесса примирения между ФАТХ и ХАМАС было приведено к присяге правительство национального согласия во главе с Рами Хамдаллой, главная задача которого состояла в подготовке президентских и парламентских выборов на палестинских территориях. Однако из-за вновь возникших разногласий между двумя движениями оно так и не смогло приступить к работе в полном объеме и впоследствии распалось. Вопрос межпалестинского примирения до сих остается нерешенным.