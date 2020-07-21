Медведев считает "ПолитСтартап" хорошим кадровым потенциалом для "Единой России"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что участники партийного кадрового проекта "ПолитСтартап" смогут во время избирательной кампании нынешнего года уловить настроения и запросы граждан.

"В этом году "ПолитСтартап" охватывает 42 региона, где пройдут выборы, участники проекта пойдут на выборы, надеюсь, что вам удалось поймать настроение, уловить те запросы, с которыми обращаются люди", - обратился Медведев к участникам проекта на встрече с ними, которая проходит в режиме видеоконференции. По его словам, практически все участники проекта работали в волонтерских акциях партии, что также дает полезный опыт.

Председатель "Единой России" напомнил, что ежегодно участники проекта получают наставников из числа партийных руководителей, депутатов Госдумы, губернаторов. Медведев рассказал, что сам выступил в качестве наставника. "За 2,5 года "ПолитСтартап" действительно стал весьма востребованным кадровым проектом партии, он и востребован, и доказал свою эффективность, имея в виду, что многие из тех, кто прошел через этот проект, добились успехов, независимо от возраста, проявили себя в политике", - отметил Медведев. Он подчеркнул, что благодаря "ПолитСтартапу" за два года "депутатами законодательных собраний административных центров регионов стали 200 кандидатов, причем это молодые люди до 35 лет, а более 2 тыс. человек стали депутатами местного самоуправления".

"Реализация проекта позволила и дальше проводить линию на обновление партии, повысить ее открытость", - указал председатель "Единой России". По его оценке, "13,5 тыс. человек, которые прошли через политическую практику, это хороший, серьезный интеллектуальный ресурс". "Причем, у нас так принято, что нет никакого единомыслия, не обязательно соглашаться со всем, что говорят старшие коллеги, при том, что есть определенные политические принципы", - считает Медведев.