В Госдуме уверены, что многодневное голосование снизит риск фальсификаций на выборах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Проведение голосования на выборах всех уровней в течение нескольких дней повысит явку избирателей, что снизит возможности для фальсификаций. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС высказал первый замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

"Есть и другая сторона - такое голосование повышает явку. Чем выше явка, тем меньше возможностей фальсифицировать, потому что один из главных способов фальсификаций - это голосование за тех, кто не приходит на участок. Чем больше людей придет, тем меньше оснований для фальсификации", - считает Емельянов.

Поправки о трехдневном голосовании, уверен он, приобрели актуальность в период пандемии коронавируса. "Актуальны, потому что пандемия. Потому что позитивный опыт голосования по конституции, потому что люди этого хотят, обращения избирателей многочисленные поступают", - отметил депутат.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, дающий возможность голосовать на выборах и референдумах в течение трех дней. Парламентская оппозиция раскритиковала документ. По мнению ряда представителей КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", он серьезно затрудняет возможности для контроля, что открывает дорогу массовым фальсификациям на выборах.