Медведев объяснил, почему "Единая Россия" должна работать с молодежью

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев объяснил, почему оппозиция делает ставку на молодежь, и указал на необходимость для своей партии всегда "держать руку на пульсе".

"Для власти очень важно держать руку на пульсе и быть актуальной", - сказал председатель "Единой России" на встрече с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап"

По его словам, "понятно, что оппозиция идет к молодежи". "Почему ей не идти? Они хотят дойти до всех людей, хотят завоевать себе авторитет, поэтому они стучат во все двери, а с молодежью в этом смысле работать правильнее - за молодежью будущее", - пояснил Медведев. Он также отметил, что "молодежь только формирует свои представления о мире и можно прийти и сказать ей: "все неправильно устроено, должно быть вот так-то" и среди молодежи это вызывает, как правило, наибольший отклик". По мнению председателя "Единой России", "люди среднего и старшего возраста более консервативны, их в чем-то убедить труднее, а молодежь зажигается очень быстро, как спичка просто, поэтому молодежь очень легко поднять".

"Это означает только одно: с молодежью должны работать не только партии, с которыми мы находимся в состоянии спора, наши политические оппоненты, но и "Единая Россия" должна вовсю работать с молодежью, стараться быть актуальной, говорить на одном языке и решать те вопросы, которые важны для современной молодежи", - убежден Медведев.