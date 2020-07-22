Конституция и поддержка граждан и бизнеса в пандемию. Госдума завершает весеннюю сессию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума в среду проведет заключительное пленарное заседание весенней парламентской сессии, ставшей без преувеличения исторической: депутаты приняли поправку к Конституции РФ и несколько пакетов законопроектов для смягчения последствий пандемии коронавируса, иногда работая в крайне непростых условиях.
Основное время последнего заседания сессии депутаты уделят заслушиванию отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства, а также завершат работу над законопроектом о реформе контрольно-надзорной деятельности, входящий в пакет о так называемой регуляторной гильотине. Спикер палаты Вячеслав Володин выступит с заключительным словом об итогах этой крайне насыщенной сессии.
Изменения в основной закон
Президент РФ Владимир Путин в конце январе внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о поправке к Конституции РФ, он включал в себя как непосредственно изменения основного закона, так и предусматривал особый механизм общероссийского голосования по одобрению новых конституционных норм, который также предстояло проработать Госдуме.
23 января законопроект прошел первое чтение, затем началась напряженная работа над поправками, на которую изначально отводилось 15 дней. Однако затем срок неоднократно сдвигался из-за количества предложений, поступающих в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Помимо самих депутатов и сенаторов, над поправками работала созданная президентом рабочая группа, сопредседателями которой выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Работа над поправками шла весь февраль, профильный комитет был вынужден заседать по несколько раз в неделю, разделив предложения по блокам. Всего было рассмотрено порядка 400 поправок. В итоге второе чтение законопроекта состоялось 10 марта, а третье - 11-го.
Поправками существенно расширены полномочия парламента - Госдуме теперь предстоит утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом, а также вице-премьеров и министров. Как отметил ранее Володин, это выведет работу депутатов с правительством на новый уровень, так как парламентарии будут нести ответственность за работу поддержанных ими министров перед избирателями.
Поправки к конституции вступили в силу 4 июля после их одобрения в ходе общероссийского голосования.
Реализация поправок
Как заявил ранее журналистам Володин, после того, как поправки получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования, Госдума приступила к реализации новых норм основного закона в федеральном законодательстве.
Первой инициативой в развитие принятых поправок стал законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму, разработанный Крашенинниковым и Клишасом. В среду она пройдет уже третье чтение. В пакет с этим законопроектом вошли поправки, дополняющие Уголовный кодекс РФ новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", наказание по ней будет составлять от шести до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.
Вслед за ними Крашенинников и Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект, направленный на обеспечение закрепленного в конституции положения о защите семьи - об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Документом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда.
Поддержка граждан и бизнеса в пандемию
Большое внимание в ходе весенней сессии было уделено законопроектам, направленным на неотложные меры поддержки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При этом в самой Госдуме еще в конце марта были введены ограничительные меры. В частности, закрылись буфеты, резко сократилось количество посетителей. Сами пленарные заседания проходили при выключенных кондиционерах, из-за этого их приходилось сокращать по времени до двух часов.
В ходе весенней сессии Госдума приняла три пакета мер такой поддержки. Так, граждане, ИП, а также малый и средний бизнес в связи с поручением президента получили возможность получить кредитные каникулы. Также была расширена программа беспроцентного кредитования банками предприятий для выплаты зарплат и установлены нормы предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из пострадавших от эпидемии отраслей.
В числе других неотложных мер по поддержке бизнеса и населения в условиях пандемии - продление отсрочки по уплате штрафа субъектами МСП с двух месяцев до полугода, введение судебной рассрочки для должников - ИП или юрлиц, предоставление самозанятым суммы в размере МРОТ на уплату уже в 2020 году налога на профессиональный доход, автопродление аккредитации организаций в области охраны труда, ряда разрешений в сферах туризма и такси.
Ряд мер коснулись поддержки турбизнеса и перевозчиков в условиях пандемии, включая возможность изменения правил возврата билетов на авиа- ж/д- и иной транспорт (ваучеры), полномочия кабмина регулировать правила обращения турпутевок, отмены и переноса бронирований в гостиницах, а также изменять сроки перечисления и размеры ежегодного взноса туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной ответственности.
В перечень социальных мер вошли удвоение минимального пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет, возможность зачета результатов промежуточной аттестации в качестве результатов ГИА. Правительство получило право устанавливать особенности оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, а также устанавливать на 90 дней предельные цены на лекарственные препараты. Был также принят закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, которые смогут доставлять обычные курьерские службы. Одновременно были приняты поправки в КоАП и Уголовный кодекс об ответственности за продажу фальсифицированных и контрафактных лекарств через интернет и СМИ.
Регулирование "удаленки" и избирательная реформа
Пандемия коронавируса ускорила процесс законодательного регулирования дистанционной работы. Работа над поправками в Трудовой кодекс (ТК) РФ велась более года, но в мае-июне вышла на финишную прямую. На рассмотрение Госдумы законопроект единороссов был внесен 16 июня. Его авторами стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания.
21 июля Госдума приняла документ в первом чтении. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
Как неоднократно отмечали единороссы, ко второму чтению документ претерпит значительные изменения. В частности, его положения могут расширить до целого раздела в ТК РФ.
Еще одним резонансным законопроектом, принятым нижней палатой накануне, предоставляется возможность голосовать на выборах и референдумах всех уровней в течение трех дней. Соответствующие изменения обосновываются нуждами избирателей и удачным опытом "растянутого" голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля. Помимо этого, инициативой устанавливаются и новые требования к наблюдателям. Теперь ими смогут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где проходят выборы или референдум.