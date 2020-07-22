Конституция и поддержка граждан и бизнеса в пандемию. Госдума завершает весеннюю сессию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума в среду проведет заключительное пленарное заседание весенней парламентской сессии, ставшей без преувеличения исторической: депутаты приняли поправку к Конституции РФ и несколько пакетов законопроектов для смягчения последствий пандемии коронавируса, иногда работая в крайне непростых условиях.

Основное время последнего заседания сессии депутаты уделят заслушиванию отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе правительства, а также завершат работу над законопроектом о реформе контрольно-надзорной деятельности, входящий в пакет о так называемой регуляторной гильотине. Спикер палаты Вячеслав Володин выступит с заключительным словом об итогах этой крайне насыщенной сессии.

Изменения в основной закон

Президент РФ Владимир Путин в конце январе внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о поправке к Конституции РФ, он включал в себя как непосредственно изменения основного закона, так и предусматривал особый механизм общероссийского голосования по одобрению новых конституционных норм, который также предстояло проработать Госдуме.

23 января законопроект прошел первое чтение, затем началась напряженная работа над поправками, на которую изначально отводилось 15 дней. Однако затем срок неоднократно сдвигался из-за количества предложений, поступающих в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Помимо самих депутатов и сенаторов, над поправками работала созданная президентом рабочая группа, сопредседателями которой выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Работа над поправками шла весь февраль, профильный комитет был вынужден заседать по несколько раз в неделю, разделив предложения по блокам. Всего было рассмотрено порядка 400 поправок. В итоге второе чтение законопроекта состоялось 10 марта, а третье - 11-го.

Поправками существенно расширены полномочия парламента - Госдуме теперь предстоит утверждать кандидатуру премьер-министра, предлагаемую президентом, а также вице-премьеров и министров. Как отметил ранее Володин, это выведет работу депутатов с правительством на новый уровень, так как парламентарии будут нести ответственность за работу поддержанных ими министров перед избирателями.

Поправки к конституции вступили в силу 4 июля после их одобрения в ходе общероссийского голосования.

Реализация поправок

Как заявил ранее журналистам Володин, после того, как поправки получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования, Госдума приступила к реализации новых норм основного закона в федеральном законодательстве.

Первой инициативой в развитие принятых поправок стал законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму, разработанный Крашенинниковым и Клишасом. В среду она пройдет уже третье чтение. В пакет с этим законопроектом вошли поправки, дополняющие Уголовный кодекс РФ новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации", наказание по ней будет составлять от шести до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.

Вслед за ними Крашенинников и Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект, направленный на обеспечение закрепленного в конституции положения о защите семьи - об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Документом предлагается установить, что вопрос отобрания ребенка находится в компетенции суда.

Поддержка граждан и бизнеса в пандемию

Большое внимание в ходе весенней сессии было уделено законопроектам, направленным на неотложные меры поддержки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При этом в самой Госдуме еще в конце марта были введены ограничительные меры. В частности, закрылись буфеты, резко сократилось количество посетителей. Сами пленарные заседания проходили при выключенных кондиционерах, из-за этого их приходилось сокращать по времени до двух часов.