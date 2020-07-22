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Отчет о работе правительства в 2019 — начале 2020 года. Цифры и факты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил перед депутатами 22 июля

Для нынешнего главы правительства это первый отчет перед закондателями в этой должности. В предыдущий раз Михаил Мишустин приезжал в Госдуму 16 января 2020 года — на рассмотрение его кандидатуры. Выступая тогда перед депутатами, будущий премьер назвал в числе приоритетов своей работы реализацию национальных проектов и развитие цифровой экономики, а также снятие барьеров для бизнеса. Однако пандемия нового коронавируса внесла свои коррективы в планы российских властей. 

Приводим основные цифры и факты из представленного отчета.

 

Теги
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