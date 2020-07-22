Мишустин прибыл в Госдуму для отчета о работе кабмина

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в здание Госдумы на Охотном Ряду, где в среду состоится его первый отчет в должности главы правительства. Мероприятие запланировано примерно на 3,5 часа, при этом выступление главы кабмина по времени не ограничено.

Мишустин также ответит на вопросы депутатов - по пять от каждой фракции.

Как сообщила пресс-служба кабмина, председатель правительства коснется самых важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения и реализации национальных целей развития до 2030 года. Среди основных тем - борьба с коронавирусной инфекцией, поддержка и развитие здравоохранения, образования, рынка труда и жилищного строительства, обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, поддержка бизнеса и системообразующих предприятий. Среди других вопросов, которые затронет Мишустин, - цифровая трансформация государственного управления, реализация общенационального плана по восстановлению экономики и ключевых инфраструктурных проектов, развитие промышленного производства, сельского хозяйства, внутреннего туризма и отрасли информационных технологий, сообщили в кабмине.

В предыдущий раз Мишустин приезжал на Охотный Ряд 16 января текущего года на рассмотрение его кандидатуры на пост главы правительства.

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году, первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. С тех пор до 2012 года включительно в апреле с докладами в Госдуме выступал Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьера, в 2013-2019 годах - Дмитрий Медведев. В этом году данное мероприятие изначально также планировалось на апрель, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.