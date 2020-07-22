Лавров: Россия нацелена на новые проекты с Алжиром в оборонной и экономической сферах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия намерена согласовывать с Алжиром новые проекты в оборонной, экономической и других сферах. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Алжира Сабри Букадумом.

"У нас очень добрые, взаимоуважительные, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства. Мы заинтересованы в том, чтобы, как и наши алжирские друзья, согласовывать новые конкретные проекты в экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной сферах, в сфере оборонного взаимодействия и взаимодействия на международной арене", - сказал Лавров.

Букадум в свою очередь заявил, что Российская Федерация оказала Алжиру существенную помощь в успешном противодействии распространению коронавирусной инфекции.

"Что касается борьбы с коронавирусом, то хотел бы поблагодарить РФ за помощь, которая была оказана через Рособоронэкспорт, и за поставку всего необходимого оборудования, - отметил он. - Это внесло большой вклад в борьбу, которая ведется в Алжире с этой инфекцией".

Глава алжирского МИД обратил внимание на то, что его нынешний визит в Москву происходит в развитие договоренностей, достигнутых в ходе недавнего телефонного разговора президентов обеих стран. По его словам, в ходе переговоров предстоит обсудить различные аспекты двусторонних отношений.

"В рамках договора о стратегическом партнерстве нас связывает много направлений сотрудничества и объединяет много общего, - подчеркнул Букадум. - Будем стараться вместе укреплять и продвигать разные направления двусторонних отношений посредством реализации конкретных проектов".