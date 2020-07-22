Лидер "Коммунистов России" обсудит с юристами высказывания Зюганова в его адрес

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил ТАСС в среду, что обсудит с юристами возможную реакцию на непарламентские высказывания в его адрес со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду сделал замечание Зюганову за использование непарламентских выражений в зале пленарных заседаний. В своей речи с трибуны Госдумы лидер КПРФ грубо охарактеризовал председателя ЦК партии "Коммунисты России".

"Мы посоветуемся с юристами, но если на любую чушь ходить в суды, то ни сил, ни времени не хватит. Мы лучше победим на выборах, этому посвятим свои труды", - сказал Сурайкин, отвечая на вопрос, будет ли он обращаться в суд и требовать извинений.

Он также выразил мнение, что высказывание Зюганова обусловлено растущей поддержкой партии "Коммунисты России".