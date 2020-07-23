Первый заместитель мэра Благовещенска возглавил администрацию города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты городской думы Благовещенска в среду тайным голосованием выбрали мэра. Им стал первый заместитель руководителя городской администрации Олег Иммамеев, сообщила журналистам пресс-служба городской думы.

"На заседании Благовещенской городской думы депутаты тайным голосование избрали Олега Имаммеева мэром города. Кандидатуру Олега Гатауловича поддержал 21 депутат из 24 присутствующих на заседании", - говорится в сообщении.

Имаммееву 47 лет, он родился в селе Константиновка Амурской области. Возглавлял структурные подразделения муниципальных предприятий и ряд строительных организаций. С 2005 года был депутатом Благовещенской городской думы, в 2016 году он был избран депутатом законодательного собрания Амурской области. С июля 2019 года работал первым заместителем мэра Благовещенска.

Всего на должность мэра Благовещенска претендовали пять кандидатов.

Предшественником Имаммеева была Валентина Калита, возглавлявшая мэрию с 2015 года. До этого более 10 лет она работала в разных должностях в администрации города, в правительстве Амурской области и в других структурах.