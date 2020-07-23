Мишустин заявил, что у правительства нет времени на отдых

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о напряженной работе кабинета министров, которая не оставляет времени на отдых.

"Члены правительства, вице-премьеры работают иногда и круглосуточно. В зависимости от того, как требует от этого время и ситуация общая", - отметил премьер в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, коррективы в жизнь внесла пандемия коронавируса. "Президент [России Владимир Путин] работает у нас круглосуточно, всегда на связи", - подчеркнул Мишустин.

"У нас на сегодняшний день команда правительства, которая работает для того, чтобы в первую очередь реализовать основную свою функцию служения людям, чтобы в стране было легче, и выстроить все сервисы государства вокруг человека", - отметил глава кабинета министров

Мишустин признался, что времени на отдых остается совсем немного. "Я надеюсь, что будет больше времени, мы, конечно, воспользуемся в том числе и возможностями заниматься спортом", - заметил он.