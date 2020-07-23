Песков считает, что многодневное голосование показало свою эффективность

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Возможность многодневного голосования показала свою эффективность, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал в четверг принятие Госдумой законопроекта, вводящего возможность голосования на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней. Ранее такой формат применялся во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию.

"Существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к нему (этому законопроекту - прим. ТАСС), но ровно также есть и те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность", - сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что законопроект был принят нижней палатой парламента, "это все-таки демократическая процедура".

Песков переадресовал в ЦИК просьбу прокомментировать удаление из соцсетей Центризбиркома результатов опроса по теме многодневного голосования. "Мы видели сообщения СМИ, но мы не располагаем информацией о деталях этого опроса, который размещался в соцсетях", - сказал пресс-секретарь президента.

Как ранее заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, опубликованные в социальных сетях опросы Центризбиркома о голосовании на выборах в течение нескольких дней были нерепрезентативными, так как "это соревнование ботов - у кого больше ботов, тот и побеждает".

Законопроект

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении проект об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех.

Согласно документу, соответствующее решение будут принимать избиркомы, причем они должны определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума, после этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.