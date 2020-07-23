Лавров встретился с избранным председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия будет и впредь отстаивать и защищать нормы международного права и мультилатерализма в том виде, который сформулирован в Уставе ООН. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с избранным председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

"Вы вступаете в должность председателя Генеральной Ассамблеи в очень ответственный период. Мы прекрасно понимаем все сложности, которые сейчас переживает международная обстановка, миропорядок. Заверяю вас, что в Российской Федерации вы найдете самого надежного и последовательного союзника в отстаивании изначальных целей и принципов, на которых зиждется Организаций Объединенных Наций", - сказал министр, обращаясь к собеседнику.

Лавров подчеркнул, что Россия, как и большинство других государств, считает соблюдение международного права ключевым элементом глобальной стабильности. "Общепризнанные и универсальные принципы и нормы международного права составляют прочную основу межгосударственного сотрудничества, равноправных международных отношений. Приверженность международному праву особенно важна, когда целый ряд государств, прежде всего имею в виду западную группу, пытаются интерпретировать международное право не в его изначальном смысле, а исключительно в своих узкогрупповых геополитических интересах", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ указал на то, что наблюдаются попытки препарировать международные универсальные конвенции таким образом, чтобы "подорвать базовый принцип общего согласия, навязывая, в том числе путем голосования, некие идеи, которые потом выдаются за мнение всего мирового сообщества". Он обратил внимание на тенденцию к так называемой приватизации секретариатов международных организаций, чтобы продвигать вне рамок ООН новые идеи мультилатерализма, которые расходятся с пониманием многосторонности, сформулированном в Уставе ООН.