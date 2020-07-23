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Матвиенко надеется, что законопроект о борьбе с семейным насилием скоро внесут в Думу

Председатель Совета Федерации заявила, что в ближайшее время пройдет заседание рабочей группы, где будет рассматриваться очередная версия закона

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила необходимость принятия закона о борьбе с семейно-бытовым насилием и выразила надежду, что его проект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

"Безусловно, закон такой обязательно нужен. Мы не прекращали работу над ним <...> В ближайшее время будет проведено заседание рабочей группы, где будет рассматриваться очередная версия этого закона", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. "Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время мы завершим эту работу и внесем законопроект в Госдуму", - добавила она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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