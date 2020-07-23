В Госдуме не смогут рассмотреть обращение Сурайкина, если он подаст на Зюганова в суд

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не сможет рассмотреть обращение главы ЦК "Коммунистов России" Максима Сурайкина, если он решил подать в суд на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг глава комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

"Если он обращается в суд, комиссия до рассмотрения суда решение не примет", - сказал Аршба.

Кроме того, в связи с завершением весенней сессии "до 14 сентября комиссия не может собраться физически", отметил собеседник агентства.

"Если бы он [Сурайкин] не решил подавать в суд, а обратился бы в комиссию, мы бы рассмотрели вопрос. Если бы он был неудовлетворен, мы бы ему рекомендовали обратиться к суд. Но он решил подать иск в суд, поэтому теперь мы будем ждать решения суда. Если он усмотрит какие-то нарушения, мы, опираясь на них, будем свои санкции, которые есть в положении, применять к коллеге Зюганову", - добавил Аршба.

В среду лидер КПРФ, выступая в среду в Госдуме, грубо охарактеризовал Сурайкина, за что получил замечание от спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. В четверг Сурайкин сообщил ТАСС, что намерен требовать в суде компенсации и извинений от Зюганова, а также обратиться в думскую комиссию по этике.