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Захарова: РФ не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Курилах

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, поэтому Москва вправе вести на них любую деятельность

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия категорически не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, - сказала она. - Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны. Это закреплено в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность".

По словам Захаровой, "белая книга" по обороне Японии содержит материалы, связанные с российской оборонной политикой, которые "пронизаны недоверием и оторваны от реальности". "Действия нашей страны нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - пояснила дипломат.

Официальный представитель обратила внимание, что Токио в "белой книге" так и не продемонстрировал транспарентность своего оборонного строительства. "Япония уклонилась от разъяснений региональному сообществу планов ревизии послевоенной, так называемой, мирной конституции страны и подтвердила сохранение узкоблоковых подходов в обеспечении безопасности, игнорируя при этом давно назревшую необходимость создания инклюзивной прозрачной архитектуры взаимодействия в АТР, учитывающей интересы и озабоченности всех государств региона", - указала она.

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ЯпонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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