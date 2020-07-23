Захарова назвала санкции против Кадырова продолжением антироссийского курса США

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Санкции, введенные Госдепартаментом США против главы Чечни Рамзана Кадырова, вписываются в антироссийский курс Вашингтона. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кажется, что это просто очередная попытка оправдать выделение американскому внешнеполитическому ведомству бюджетных средств на оплату трудов массы специалистов по поиску любой русофобской информации. В данном случае в контексте нашей страны, а так, в принципе, на граждан всех неугодных стран, - сказала она. - Это все идет в русле курса, который был объявлен в отношении нашей страны, на сдерживание, на нарушение международного права, исходя из самим себе присвоенного титула исключительных".

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также на дочерей Айшат и Хадижат.

Комментируя тот факт, что санкции также распространяются и на семью Кадырова, Захарова отметила: "Хотелось бы в данном случае задать вполне закономерный вопрос: какое именно отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Совершенно непонятно".

Дипломат назвала надуманными данные обвинения в адрес главы Чечни и его семьи. "Причем здесь родственники? Тем более что доказательства и аргументы полностью отсутствуют", - указала она.