Постпред России привел ОБСЕ пример участия иностранных наемников в боях за ВСУ в Донбассе

ВЕНА, 23 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Донбасса. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета в Вене.

Лукашевич рассказал о разведывательных действиях украинских военнослужащих в "серой зоне" на линии соприкосновения в Донбассе, в результате которых на мине подорвался гражданин Эстонии Николай Ильин из состава группы ВСУ.

"Мы видим стремление украинской стороны за риторикой о гибели вооруженного "медика" отвлечь внимание от главного - на стороне ВСУ в карательной операции против мирного населения Донбасса участвуют иностранцы, которые прибыли в Донбасс воевать за деньги. Они оснащены элементами экипировки и вооружениями, которые не производятся на Украине. Сколько от их рук погибло украинских граждан - донбассцев, вопрос открытый", - сказал Лукашевич.

В связи с этим постпред РФ также призвал США и другие страны, которые продолжают подстрекать ВСУ к дальнейшему насилию в Донбассе, осознать их роль и ответственность за подогревание конфликта на востоке Украины, а также на деле поддержать мирное урегулирование.

Нарушения режима прекращения огня

Лукашевич сообщил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 250 тыс. нарушений режима прекращения огня (РПО) в Донбассе за истекший год после 21 июля 2019 года.

"Анализ выполнения предыдущих договоренностей о прекращении огня дает поводы для беспокойства. Так, прошел год с момента согласования Киевом и Донбассом всеобъемлющего и бессрочного перемирия, которое вступило в силу с 21 июля 2019 года. Однако режима "полной тишины" не установилось. За истекший год СММ сообщила о более чем 250 тыс. нарушений РПО (а всего за последние пять лет миссия насчитала их свыше 1,5 млн)", - сказал Лукашевич.

Постпред добавил, что за это время были новые убитые, раненые мирные жители, фиксировались многочисленные разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Абсолютное большинство разрушительных последствий произошли на территории отдельных районов Донбасса. "Надеемся, что вчерашние договоренности не окажутся очередным тактическим трюком Киева. Иной исход был бы чреват масштабной эскалацией напряженности", - отметил дипломат.

Лукашевич также призвал ОБСЕ и внешних кураторов Украины максимально воздействовать на ее руководство, "чтобы побудить к ответственной реализации согласованных 22 июля мер в поддержку режима прекращения огня и действиям в интересах мира и гражданского согласия, в целях скорейшего выполнения комплекса мер во всей полноте на основе прямого и устойчивого диалога Киева с Донецком и Луганском".

В среду контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. 21 июля 2019 года стороны уже объявили так называемое бессрочное перемирие, однако оно продлилось недолго. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе теперь будут введены в действие 27 июля.