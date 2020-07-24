СФ завершит весеннюю сессию обсуждением около 80 законов, включая трехдневное голосование

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сенаторы соберутся в пятницу на завершающее весеннюю сессию пленарное заседание, в предварительной повестке которого значится порядка 80 вопросов, включая законы о трехдневном голосовании на выборах и референдумах, о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму и реформе контрольно-надзорной деятельности.

Эта сессия, которая продлилась полгода - с января по июль, стала непростой для сенаторов. В условиях пандемии парламентариям приходилось быстро реагировать на новые вызовы, собираться на дополнительные заседания, большая часть мероприятий была переведена в режим видеоконференций, а многие из них и вовсе перенесли на более поздний срок.

Как заявила журналистам накануне заключительного заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, палата во время этой сессии сосредоточилась на законодательном обеспечении сохранения жизни и здоровья людей, социальной поддержке граждан, экономики, предприятий среднего и малого бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, всего с учетом итогового заседания в ходе весенней сессии Советом Федерации должно быть рассмотрено более 300 законов, "большинство из которых имеет человеческое измерение и направлено на социальную защиту граждан".

Многодневное голосование и экстремизм

Одними из первых в рамках итогового заседания сенаторы обсудят изменения в избирательное законодательство, которые устанавливают возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней. Такую практику было решено распространить на все виды выборов после удачного, по мнению экспертов и политиков, опыта проведения общероссийского голосования по изменениям в конституции, которое проходило в течение семи дней, чтобы можно было соблюсти санитарные правила и не провоцировать распространение коронавируса.

Соответствующая поправка была внесена при рассмотрении во втором чтении законопроекта, позволяющего освобождать члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий. Этот документ был внесен в Госдуму еще в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим в тот момент должность президента РФ. Он позволяет избиркомам отзывать членов комиссии по мотивированному представлению политических партий, которые их назначили.

Согласно закону, решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд будут принимать избиркомы, причем они должны будут определиться в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. После чего изменить решение о количестве дней голосования уже будет невозможно.

Многодневное голосование не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом документ разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Закон определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где они проходят выборы. Также в три раза увеличивается максимально возможное количество наблюдателей при проведении голосования в течение нескольких дней.

Другой важный закон, который сенаторы также планируют обсудить в пятницу, приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму. Эта инициатива была разработана сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Документ уточняет, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

"Регуляторная гильотина"

В повестке заседания в пятницу стоит закон о так называемой регуляторной гильотине, направленный на комплексное правовое регулирование вопросов государственного и муниципального надзора, а также установление гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.

Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также о правовых и организационных основах введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, и оценке их применения.

Закон, в частности, предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий. Например, контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование и информирование. Внеплановая мониторинговая закупка, рейдовый осмотр и внеплановый инспекционный визит могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры. Отбор проб или образцов продукции при выборочном контроле будет осуществляться в присутствии контролируемого лица или его представителя с применением видеозаписи.

Кроме того, новая система контрольно-надзорной деятельности устанавливает предельный срок выездной проверки бизнеса в 10 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом общий срок взаимодействия при проверке не может превышать 50 часов для малого предприятия, 15 часов - для микропредприятия.

Дискриминация русскоязычных граждан Украины

Кроме того, члены Совета Федерации планируют принять заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины. Как отметил ранее глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, украинские власти с 2014 года ведут тотальное наступление по всем фронтам на позиции русскоязычного населения Украины. В частности, существенным образом ограничены возможности трансляции телевизионных и радиовещательных программ, которые доступны украинскому населению, заблокирован доступ к популярным российским сайтам, ограничен ввоз на территорию Украины русскоязычной литературы. Кроме того, ранее был принят новый закон об образовании, со вступлением которого в силу в сентябре 2020 года "русскоязычное население Украины вступает в полосу еще более жесткой языковой дискриминации".

"Совет Федерации <...> призывает Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссара Совета Европы по правам человека, парламенты государств Европы защитить права русскоязычных граждан Украины и будет настаивать на рассмотрении сложившейся ситуации в международных парламентских организациях - Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы", - говорится в проекте заявления СФ.

Борьба с курением

Также Совфед планирует рассмотреть закон, распространяющий действие антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Тем самым вводится запрет на их использование в общественных местах и на продажу такой продукции несовершеннолетним. Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, запрещается употреблять подобную продукцию.

Закон запрещает курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.

Закон также запрещает торговлю никотинсодержащей продукции, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Еще один закон в повестке заседания СФ кратно увеличивает административные штрафы за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним.

Согласно документу, оптовая или розничная продажа насвая и снюса теперь будет наказываться штрафом для граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс. рублей), для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 7 тыс. до 12 тыс. рублей) и для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 60 тыс. рублей).

За продажу несовершеннолетнему табачной продукции устанавливается штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), а для юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 100 тыс. до 150 тыс. рублей).

Другие вопросы

Сенаторы обсудят законы о воспитании обучающихся, о предоставлении выходного дня работникам старше 40 лет раз в год для прохождения диспансеризации, о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию, о проведении общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования.

Планируется денонсировать соглашение с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Также, как ожидается, будет рассмотрен закон о порядке внесудебного признания гражданина банкротом и изменениях в Бюджетный кодекс РФ, в частности, касающихся порядка зачисления в бюджет компенсации за вред водным объектам.