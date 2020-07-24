Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.

"В новой должности он будет координировать национальные проекты и государственные программы, в том числе вопросы взаимодействия краевых и федеральных органов исполнительной власти по их разработке, согласованию и реализации", - говорится в сообщении.

Кефер также займется проектной деятельностью в правительстве, планами социального развития центров экономического роста, координацией и контролем деятельности вице-премьеров и министерств региона.

На новую должность также перешла вице-премьер Аягма Ванчикова - она стала заместителем губернатора по социальному развитию. На должности заместителей председателя правительства Осипов назначил Татьяну Цымпилову и Инну Щеглову, которые соответственно возглавляли министерство культуры и министерство труда и социальной защиты населения региона.

"Татьяна Цымпилова будет координировать работу трех министерств: Министерства культуры, Министерства физической культуры и спорта и министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. Инна Щеглова будет координировать работу также трех ведомств: Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерства здравоохранения Забайкальского края, а также департамент ЗАГС Забайкальского края", - подчеркнули в пресс-службе.

Кефер с 1994 года работал в управлении Читинской области, затем в 1999-2004 годах - в контрольно-ревизионном управлении Минфина РФ в Читинской области. С 2004 по 2008 годы был заместителем главы администрации Читинского района. С 2008 года он работал в министерстве финансов региона и возглавлял его с 2013 по 2016 годы. После работы в руководстве мэрии Читы Кефер в июле 2019 года стал и.о. вице-премьера Забайкальского края.