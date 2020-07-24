Матвиенко закрыла весеннюю сессию Совета Федерации, назвав ее одной из самых нестандартных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Весенняя сессия 2020 года стала одной их самых напряженных и нестандартных в истории Совета Федерации. Об этом заявила в пятницу председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Подошла к концу, пожалуй, одна из самых напряженных, самых нестандартных парламентских сессий в нашей истории. Концентрация важных, судьбоносных для страны событий в последние месяцы превысила любые ожидания. Это было настоящее испытание на прочность, я считаю, что все мы, граждане России, не только сумели достойно пройти через него, но и приобрели принципиально новое качество — укрепили свое единство, сплоченность, веру в себя", — сказала Матвиенко, закрывая весеннюю сессию, которая продлилась с января по июль.

Всего с начала года состоялось 16 заседаний палаты, включая два внеочередных. "Было рассмотрено с учетом сегодняшнего заседания более 300 законов, значительная часть из которых имеет яркую социальную направленность, нацелена на помощь семьям, детям, всем нашим гражданам", — сообщила спикер СФ.

Матвиенко отметила, что не прерывалась и законотворческая работа сенаторов, в период текущей сессии ими было внесено более 80 законопроектов, "часть из которых уже стали значимыми федеральными законами".

Председатель верхней палаты подчеркнула, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в Совфеде был обеспечен высочайший уровень санитарно-эпидемиологической безопасности. "Мы не могли себе позволить болеть, потому что мы должны были работать в напряженном режиме. Все это позволило не допустить серьезных вспышек заболевания в стенах Совета Федерации", — сказала Матвиенко.