Путин на оперативном совещании Совбеза РФ рассказал об итогах разговора с Трампом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, в частности, рассказал об итогах своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент проинформировал участников с совещания о состоявшемся накануне своем телефонном разговоре с президентом США", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, разговор лидеров России и США в четверг носил конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" СБ ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин и Трамп дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и выразили настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия, а также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием полета в рамках совместной программы "Союз - Аполлон".