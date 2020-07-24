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Представителя КПРФ зарегистрировали кандидатом в губернаторы Брянской области

Всего статус кандидата получили пять человек

ТАСС, 24 июля. Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала представителя КПРФ кандидатом в губернаторы региона, выборы которого назначили на 13 сентября 2020 года. Всего статус кандидата получили пять человек, сообщили ТАСС в пятницу в облизбиркоме.

"Архицкий Андрей Георгиевич, выдвинутый Брянским областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации, зарегистрирован кандидатом на должность губернатора. Всего зарегистрированы пять кандидатов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов были зарегистрированы четыре человека - действующий губернатор Александр Богомаз, представляющий "Единую Россию", выдвинутый от "Справедливой России" Сергей Курденко, представитель партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов и представитель Казачьей партии Российской Федерации Сергей Чернышов. Выдвиженцу от Интернациональной партии России Сергею Маслову в регистрации отказали.

Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября 2020 года в связи с истечением полномочий Богомаза, избранного в 2015 году. Согласно региональному законодательству, кандидаты на эту должность выдвигаются партиями.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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