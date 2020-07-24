{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чувашии завершили прием документов для регистрации кандидатов на должность главы региона

Полный пакет документов сдали пять человек

ТАСС, 24 июля. Прием документов для регистрации кандидатов на пост главы Чувашской Республики завершился, из 12 ранее заявившихся кандидатов полный пакет документов для регистрации сдали пятеро. Об этом в пятницу сообщил ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии Чувашии Сергей Тарасов.

"Прием документов завершился. Документы сдали шесть человек, <...> [но] один из кандидатов неполный пакет документов принес, и по факту к регистрации готовятся пять кандидатов: <...> Николаев Олег Алексеевич, Матвеев Сергей Петрович, Степанов Николай Алексеевич, Андреев Александр Михайлович и Степанов Константин Олегович", - сказал он.

Неполный пакет документов представил Николай Коклейкин. При этом один из кандидатов, не сдавших необходимый пакет документов, написал заявление о снятии своей кандитауры. Это был Юрий Сидоров, добавил собеседник агентства. Сейчас у ЦИК Чувашии есть 10 дней на проверку представленных документов, по результатам которых будет принято решение о регистрации.

Всего на участие в выборах главы Чувашии были выдвинуты 12 человек. Это действующий врио главы республики Олег Николаев, который идет на выборы как самовыдвиженец, от "Патриотов России" - Сергей Матвеев, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - Николай Степанов, от КПРФ - Александр Андреев, от ЛДПР - заместитель председателя комитета Госсовета республики по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Константин Степанов.

Также о желании участвовать в выборах в порядке самовыдвижения ранее заявили юрист Юрий Шакеев, адвокат Николай Коклейкин, индивидуальный предприниматель Андрей Ильдеменов, специальный корреспондент одного из информационных агентств Юрий Сидоров, консультант компании "Декамонт" Максим Чепель и временно неработающие Роман Васильев и Петр Петрянкин.

Государственный совет Чувашии назначил выборы главы республики на единый день голосования, 13 сентября 2020 года. Глава республики избирается сроком на пять лет.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
Обострение армяно-азербайджанского конфликта
Медведев: Ереван и Баку должны воздерживаться от необдуманных действий
Заместитель председателя Совбеза РФ также сообщил, что на оперативном совещании Совбеза обсуждались отношения Российской Федерации со странами СНГ
Читать полностью