Депутаты и сенаторы от Чечни осудили санкции США против Рамзана Кадырова и его семьи

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова, под них также подпали супруга и дочери главы республики.

ТАСС, 24 июля. Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации от Чеченской Республики (ЧР), представители чеченских диаспор в российских регионах осудили санкции США в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и некоторых членов его семьи. Об этом сообщила в пятницу чеченская телерадиокомпания "Грозный" .

"В столице РФ состоялся круглый стол, посвященный противодействию политике США в адрес России и чеченского народа, в котором приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации от ЧР, полномочные представители главы ЧР в регионах и представители чеченских диаспор в субъектах России. Участники круглого стола единогласно осудили санкции США в отношении главы ЧР и некоторых членов его семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе круглого стола принята резолюция "Об ответных мерах противодействия политике властей США в адрес РФ и чеченского народа".

"Мы считаем, что откровенно враждебное отношение к одной из самых уважаемых семей республики, так же как и враждебное отношение к ее руководителю, расценивается как враждебность ко всему чеченскому народу и к нашему государству - Российской Федерации", - приводит телекомпания текст резолюции. Кроме того, участники круглого стола, как сообщается, "призвали депутатов ПАСЕ высказать свою позицию и призвали ООН обратить внимание на санкционную истерию США против женщин и детей".