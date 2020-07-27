{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЛДПР рассказали, кто получит депутатский мандат Дегтярева

На него претендует Дмитрий Пьяных, который входил в списки кандидатов в депутаты от Саратовской области, рассказал замглавы центрального аппарата фракции Сергей Каргинов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мандат бывшего депутата Госдумы, врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, скорее всего, получит Дмитрий Пьяных, который входил в списки кандидатов в депутаты от Саратовской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

"90%, что он [получит]", - сказал он.

"Дегтярев был в федеральной десятке, а Пьяных представляет Саратовскую область. Так как [ушел] человек из федеральной десятки, партия имеет право выбрать любого из тех, кто был в списках, и предложить ЦИК", - пояснил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФургал, Сергей ИвановичЛДПРДегтярев, Михаил ВладимировичКаргинов, Сергей ГенриховичХабаровский крайСаратовская область
Кремль считает преждевременным оценивать результаты работы Дегтярева
По мнению пресс-секретаря президента, важно то, что врио губернатора Хабаровского края "слушает людей и, безусловно, учитывает все пожелания, которые ему высказываются"
Читать полностью