Дрозденко подал документы в облизбирком на выборы губернатора Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник подал документы в Леноблизбирком для регистрации кандидатом на выборы главы региона. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Александр Дрозденко подал документы в избирком Ленинградской области для регистрации кандидатом для участия в выборах губернатора Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Срок подачи в Леноблизбирком документов для регистрации истекает 29 июля (в 18:00 мск). Дрозденко стал четвертым кандидатом, подавшим документы. До него это сделали Андрей Лебедев (ЛДПР), Александр Габитов ("Гражданская платформа") и Александр Перминов ("Справедливая Россия").

Всего на выборы губернатора выдвинуто семь кандидатов. Документы для регистрации пока не подали Вадим Гришков (КПРФ), Александр Калинин ("Социальная защита") и Валерий Шинкаренко ("Родина").

Дрозденко является действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.