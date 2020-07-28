Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев доложил президенту России Владимиру Путину о международной деятельности партии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба единороссов.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев направил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах и планах международной межпартийной деятельности "Единой России", в котором сообщил об успешно проведенном круглом столе с участием иностранных партий, посвященном вопросам сотрудничества в сфере безопасности в период пандемии, и планах по проведению на площадке "Единой России" форума "ШОС + осенью 2020 года", - проинформировала пресс-служба.

По ее данным, Медведев в докладе отметил, что "результаты мероприятия продемонстрировали усиление значимости международного межпартийного диалога под эгидой правящей партии РФ как эффективного канала доведения позиции страны до политикоформирующих кругов иностранных государств".

Он также доложил, что "члены высшего руководства ведущих политических партий иностранных государств высоко оценили роль РФ в борьбе с распространением коронавируса во всем мире", уточнили в "Единой России".

Помимо этого председатель партии в своем докладе обратился к президенту с предложением сформировать на базе комиссии по международной деятельности "Единой России" межпартийную экспертную группу для повышения эффективности продвижения российских инициатив на международных площадках и, в частности, для организации на площадке партии "Единая Россия" в октябре 2020 года Форума "ШОС+" с участием правящих партий и деловых кругов ШОС в рамках председательства России в этой организации и СНГ.

Международный межпартийный круглый стол, посвященный сотрудничеству в сфере безопасности в период пандемии коронавируса, состоялся 14 июля по председательством Медведева. В мероприятии, которое прошло в режиме онлайн, приняли участие руководители авторитетных парламентских партий Вьетнама, Германии, Казахстана, Кипра, Китая, Сербии, Турции, Украины, ЮАР, Японии, а также представители МИД России. "Особенно важно, что в мероприятии приняли участие представители политического блока ХДС/ХСС, правящего в Германии, которая 1 июля 2020 года начала председательство в Совете Европейского союза. Таким образом, в лице представителей блока ХДС/ХСС в мероприятии, организованном партией "Единая Россия", был представлен Европейский союз", - отмечает заместитель секретаря генсовета "Единой России" Андрей Климов.