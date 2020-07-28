Небензя: Россия намерена добиваться пересмотра оружейных санкций в отношении ЦАР

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) имеют все основания добиваться полного снятия оружейного эмбарго, РФ поддерживает эти стремления. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Во вторник Совбез единогласно продлил на год действие санкций в отношении ЦАР. В то же время из ограничений были исключены поставки ряда вооружений, "осуществляемые с предварительным уведомлением комитета поставки для сил безопасности ЦАР, в том числе для государственных гражданских правоохранительных органов". "Предусмотренный принятой резолюцией упрощенный порядок поставок гранатометов для нужд ЦАР - еще один небольшой шаг в поддержку центральноафриканцев", - отметил Небензя после голосования.

Он напомнил, что "власти страны призывают Совет к полному снятию оружейного эмбарго". "Безусловно, они имеют для этого все основания, - констатировал российский постпред. - Поэтому мы решительно настроены на дальнейший обзор рестрикций Совета Безопасности".