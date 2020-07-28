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Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку "Царьграда" на YouTube

Дипломаты назвали блокировку российского телеканала нарушением международных обязательств

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Блокировка аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube является грубым нарушением международных обязательств и примером политической цензуры. Об этом заявило во вторник постоянное представительство России при ОБСЕ.

"Блокировка в YouTube аккаунта телеканала "Царьград" без объяснения причин и предупреждений - не первый случай зачистки информпространства подконтрольными США интернет-платформами. Налицо очередной пример политической цензуры и грубого нарушения международных обязательств", - говорится заявлении российского постпредства в Twitter.

Ранее телеканал сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Сейчас "Царьград" готовит официальное обращение к администрации платформы с требованием восстановления канала. Как говорится в сообщении американской компании Google, аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

"Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.

Теги
Россия
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