МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на блокировку аккаунтов "Царьграда"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ожидает реакции международных организаций и правозащитного сообщества на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google. Москва считает это решение примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решение Google - это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. В очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства во вторник.

"Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример", - добавила Захарова. По ее словам, администрация "Google" не обращает внимание на многочисленные обращения со стороны телеканала "Царьград" по этой теме.

Официальный представитель МИД РФ указала, что администрация Google ночью 28 июня закрыла доступ к почтовым, облачным и иным сервисам, которые находились в распоряжении телеканала. Помимо аккаунта "Царьграда" на YouTube, заблокированными на этой платформе оказались также учетные записи ряда российских экспертов.

"Во всех этих случаях администрация видеохостинга пренебрегла своими же правилами отправлять предупреждение о нарушении с указанием конкретного вида и пункта условий пользовательского соглашения, которые якобы не были соблюдены", - пояснила дипломат.

"Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси", - отмечается в комментарии Захаровой. Она также обратила внимание на то, что это не далеко первый случай подобного поведения со стороны Google: так, в мае этого года были удалены аккаунты телеканала "Крым-24" и информационных агентств Anna News и News Front. "Неслучайным в данном контексте представляется и удаление в марте более 300 учетных записей российского происхождения в Facebook и Twitter", - заключила Захарова.

О блокировке аккаунтов "Царьграда"

Ранее телеканал сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Сейчас "Царьград" готовит официальное обращение к администрации платформы с требованием восстановления канала. Как говорится в сообщении американской компании Google, аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

"Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.