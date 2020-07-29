Хабаровская дума утвердила предложенного Дегтяревым первого вице-премьера региона

ТАСС, 29 июля. Законодательная дума Хабаровского края утвердила на пост первого заместителя председателя правительства региона Александра Никитина, который ранее руководил аппаратом комитета Госдумы седьмого созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба краевого правительства.

"На должность первого заместителя председателя правительства края - руководителя аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Предложение о его кандидатуре на рассмотрение в Законодательную думу, в соответствии с регламентом, представил врио губернатора края Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

Депутаты поддержали кандидатуру единогласно.

Александр Никитин родился в 1987 году в городе Бендеры Молдавской ССР. В 2012-м окончил МГУ имени Ломоносова, в 2017-м - Всероссийский государственный университет юстиции Минюста России.

В 2012-2014 годах был помощником депутата Госдумы. С 2014-го работал в следственном управлении СКР в Москве старшим инспектором и помощником руководителя управления. С 2016 по 2020 год руководил аппаратом комитета Госдумы.