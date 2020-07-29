В СПЧ предложили политическим партиям активнее готовить наблюдателей на выборы в сентябре

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод посоветовал политическим партиям более активно готовить своих наблюдателей на предстоящие выборы в единый день голосования 13 сентября, поскольку именно они вместе с общественными наблюдателями могут создать прозрачный избирательный процесс.

"Хотелось бы предложить политическим партиям более активно готовить своих наблюдателей, участвовать в специально созданных площадках. В частности обратить внимание на координационный совет, который создан в рамках Общественной палаты РФ, куда входят представители партий, члены общественных палат, эксперты, которые будут постоянно собираться, обсуждать текущую ситуацию", - сказал Брод на пресс-конференции в ТАСС, посвященной анализу активности кандидатов и партий, участвующих в едином дне голосования.

Он подчеркнул, что это - хорошая возможность для совместного обсуждения хода выборов, возможных проблем, а также более качественной подготовки наблюдателей. "Именно наблюдатели от кандидатов, от политических партий вместе с общественными наблюдателями способны создать ту прозрачную, доступную среду, которая позволит нашим гражданам выразить свою волю на выборах в единый день голосования", - подчеркнул политолог.

Говоря об этой избирательной кампании, Брод отметил высокую конкуренцию и многообразие участвующих партий, представительство которых, по его словам, значительно шире по сравнению с прошлыми выборами. Кроме того, он сообщил о высокой активности общественников. "В этой связи мне хотелось бы обратить внимание, что от нас многое зависит в плане соблюдения чистоты и прозрачности выборов", - подчеркнул член СПЧ.

Он добавил, что особое внимание уделяется вопросу сохранности бюллетеней. "Во всех регионах будут применяться сейф-пакеты для хранения бюллетеней и видеорегистраторы. Также наблюдатели будут отслеживать все моменты хранения бюллетеней и, конечно, подсчет голосов по завершении голосования", - отметил Брод.

Единый день голосования пройдет 13 сентября. По данным Центризбиркома России, в этот день пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.